В понедельник Совет директоров Royal Dutch Shell объявил о планах отказа от двойной структуры акций, намерении компании перенести основной офис из Гааги в Лондон и стать налоговым резидентом Великобритании, а также о смене названия.
В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading CompanyShell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций.
Российский режиссер Никита Михалков в программе «Право знать!» на ТВЦ ответил на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия.
Специалисты полагают, что в возникшей ситуации представители нефтяной отрасли в России сумели переиграть американцев с учётом того обстоятельства, что снижение стоимости нефти является для российской стороны критическим фактором, весьма негативно отражаясь на стабильности отечественной валюты.
Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь Кубы, при этом Москва констатирует резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения в этой стране, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.