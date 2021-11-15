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Акции Shell выросли на 2,6% на планах ухода компании из Нидерландов

В понедельник Совет директоров Royal Dutch Shell объявил о планах отказа от двойной структуры акций, намерении компании перенести основной офис из Гааги в Лондон и стать налоговым резидентом Великобритании, а также о смене названия.
РБК Инвестиции
Бумаги Shell будут по-прежнему торговаться на биржах в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке.
РБК Инвестиции
В Гааге по-прежнему останутся глобальный дивизион по добыче, а также интегрированный центр по газу и возобновляемым источникам энергии; дивизион проектов и технологии.
Финмаркет
В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company Shell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций.
Финмаркет

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Акции Shell выросли на 2,6% на планах ухода компании из Нидерландов
РБК Инвестиции08:35
Shell запланировала самые крупные корпоративные изменения с 2005 года
Forbes07:37
Shell откажется от слов «Royal» и «Dutch» в названии
Интерфакс03:16
Shell решила уйти из Нидерландов и cменить название
РБК07:12
Royal Dutch Shell готовит налоговый развод с Нидерландами
OilCapital.ru06:19
Shell планирует объединить акции серии «А» и «В» и изменить налоговое резиденство
T2404:06
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