В понедельник Совет директоров Royal Dutch Shell объявил о планах отказа от двойной структуры акций, намерении компании перенести основной офис из Гааги в Лондон и стать налоговым резидентом Великобритании, а также о смене названия.
В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading CompanyShell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций.
Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины, следует из данных биржи ICE Futures.
Риски роста цен создаются за счет действий потребителей, связанных с высокими инфляционными ожиданиями, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной Думе, говорится на сайте ЦБ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выездного совещания в Галанчожском районе республики пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым».