"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)", - говорится в тексте документа.
Задержание сотрудниками ФСБ сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), жителя Дагестана Абдурахмана Абдурахманова, спонсировавшего теракт в Стамбуле, попало на видео.
Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.