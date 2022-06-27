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Акции «Соллерса» растут более чем на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджменту

Стоимость акций компании "Соллерс авто" в ходе торгов на Московской бирже растет более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС
ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании.
РИА Новости
Там пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.
РИА Новости
Помимо УАЗа у "Соллерс Авто" есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также "Заволжский моторный завод".
Интерфакс

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Акции «Соллерса» растут более чем на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджменту
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