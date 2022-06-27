Будьте в Плюсе

Акции «Соллерса» росли на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджменту

Стоимость акций компании "Соллерс авто" в ходе торгов на Московской бирже росла на 10%, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС
Акции "Соллерса" растут на 12,94%, до 192 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Finam.Ru
ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании.
РИА Новости
Там пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.
РИА Новости

Подробнее о событии

Акции «Соллерса» взлетели на 14% на фоне новости о смене собственника
РБК Инвестиции03:50
Акции «Соллерса» росли на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджменту
ТАСС03:33
Акции «Соллерса» растут на 13%
Finam.Ru03:32
Акций «Соллерса» подскочили в цене на 10% на сообщении о продаже компании «Альтер Инвесту»
ПРАЙМ03:25

Интересное

Александр Розенбаум высказался об отъезде Аллы Пугачевой из страны

Александр Розенбаум в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" высказался об Алле Пугачевой и ее отъезде в Израиль.
CT news03:32

Шольц заявил о необходимости обсудить в ЕС идею запрета на импорт золота из России

Предложение запретить импорт золота из РФ необходимо первым делом обсуждать на уровне ЕС, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Интерфакс03:09

Welt: президент России Путин готовит для Запада новую сырьевую ловушку при помощи Боливии

Президент России Владимир Путин готовит государствам Запада новую сырьевую ловушку.
Газета.Ru03:09

Руководство Литвы договорилось с ЕК об основных принципах транзита РФ в Калининград

Руководство Литвы в понедельник на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.
Интерфакс02:46

Осужденная россиянка Сапега подала Лукашенко прошение о помиловании

Осужденная в Белоруссии россиянка София Сапега подала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.
Интерфакс02:38

Лунёв: зимой были варианты уйти из «Байера», но клуб не отпустил

Руководство сказало, что рассчитывает на меня, хотя и были варианты уйти в другой европейский чемпионат.
Betassist02:50

Переработчики попросили вернуть пошлину на импорт изделий из пластмассы

Российские переработчики пластмасс обратились к властям с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября.
РБК23:48

Спецпредставитель президента Песков исключил отключение России от глобального интернета

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена.
РИА Новости23:50

«Ъ»: фарминдустрия России столкнулась с проблемой поставки запчастей

Генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил, что ряд производителей из Европы отказались отправлять в РФ комплектующие, другая часть компаний продолжает исполнять заказы.
Газета.Ru02:51

Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке

В Северодонецке бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались выдать себя за сотрудников Народной милиции Луганской Народной Республики, надевая специальные повязки.
Известия21:53