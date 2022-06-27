ТАССАкции «Соллерса» росли на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджментуСтоимость акций компании "Соллерс авто" в ходе торгов на Московской бирже росла на 10%, свидетельствуют данные торгов.ТАССАкции "Соллерса" растут на 12,94%, до 192 рублей, свидетельствуют данные торгов.Finam.RuООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании.РИА НовостиТам пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Соллерса» взлетели на 14% на фоне новости о смене собственникаРБК Инвестиции03:50Акции «Соллерса» росли на 10% на новостях о продаже компании топ-менеджментуТАСС03:33Акции «Соллерса» растут на 13%Finam.Ru03:32Акций «Соллерса» подскочили в цене на 10% на сообщении о продаже компании «Альтер Инвесту»ПРАЙМ03:25Показать ещёОценитьПоделиться