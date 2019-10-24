Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Футбол Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер» Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Футбол ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы Лигачемпионские вторник и среду сменяет лигаевропейский четверг. 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась.

Единоборства Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах и, в частности, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Общество За недолив топлива на АЗС могут начать штрафовать За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году.

Гаджеты Какие смартфоны получат Android 10 до конца года После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.

Технологии Google заявила о достижении «квантового превосходства» Группа исследователей из IBM заявила, что современный классический вычислитель сможет за 2,5 дня достичь гораздо большего совпадения квантовых состояний, причем это консервативная оценка, то есть дополнительные средства должны еще больше сократить требуемое время.