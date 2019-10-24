Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Происшествия
В Забайкалье военнослужащий застрелил семерых сослуживцев
В Забайкальском крае военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Армия и оружие
Лавров: идея международного контроля в Сирии не несет ничего хорошего
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Норвегии Ине Эриксен Серейде 25 октября заявил, что идея международного контроля в Сирии, если речь о НАТО, не несет ничего хорошего.
Здоровье
Российские врачи удалили женщине опухоль, проросшую из черепа в шею
Врачи из Кемеровской областной клинической больницы провели сложную операцию, удалив 72-летней женщине опухоль, которая проросла из черепа в шею.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Политика
Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по поводу выдачи кредита в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Политика
Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов
Американские СМИ теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния по мере приближения выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Политика
Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ
В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.
Общество
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Шоу-бизнес
Появились фотографии похудевшей Адель
Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.