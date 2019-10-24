Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Акции «Сургутнефтегаза» дорожают третий день подряд

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Интерфаксвчера в 04:27

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Finam.Ruвчера в 05:16

Рост акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже достигал почти 10% в отсутствие новостей

ТАСС04:36
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:22, Вашингтон
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Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.
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Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

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Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
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В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
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С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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