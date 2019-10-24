Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в четверг к 12.20 мск подорожали до 43,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это на 7,5% выше закрытия среды. Одновременно на 1,8% подорожали и привилегированные акции – до 40 руб. за штуку.
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Экономика
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