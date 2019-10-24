Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в четверг к 12.20 мск подорожали до 43,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это на 7,5% выше закрытия среды. Одновременно на 1,8% подорожали и привилегированные акции – до 40 руб. за штуку.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

Интерфаксвчера в 09:49

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум с августа 2006 года

ТАСС05:33

Акции «Сургутнефтегаза» пробили 13-летний максимум. Никто не знает почему

РБКвчера в 14:43

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили рост

DP.RU05:08

«Сургутнефтегаз» обновил максимум с августа 2006 года

Finam.Ru05:16

Крупнейшая нефтегазовая компания страны со штаб-квартирой в ХМАО поставила рекорд по росту акций

URA.Ruвчера в 15:57

Рынок акций РФ закрылся ростом на импульсе от «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМвчера в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество

Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании

Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:53
Фигурное катание

Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Политика

Россияне доверяют президенту меньше, чем армии

Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Политика

Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ

8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Lenta.ru 06:34
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие

В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии

22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая

Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Единоборства

Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину

Подмосковье Сегодня 06:30
Происшествия

В Петербурге мать выгуливала ребенка на поводке

Ребёнок ехал позади женщины на самокате с намотанной на руке веревкой.
Neva.Today 04:36
Общество

В Европейской России ожидается мокрый снег на следующей неделе

В европейской части России на следующей неделе (28 октября - 3 ноября) ожидаются похолодание и мокрый снег.
Газета.Ru 04:46
Общество

Полиция завела дело на сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию

МВД усмотрело «признаки неуважения к власти» в действиях жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова, разорвавшего на камеру Конституцию России.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 06:11
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Столичный онколог провел уникальную операцию в немецкой клинике

Московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург.
Москва 24 06:17
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Общество

Госдума отклонила приравнивающую вейпы к табаку поправку

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку, сообщает «РИА Новости» в четверг, 24 октября.
Известия 05:09
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное