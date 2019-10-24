Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
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Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
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МИД РФ рассчитывает, что саммит «Россия — Африка» станет регулярным
Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка».
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
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Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело 03:47
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя
Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
РИА Новости 06:09
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Что может привести к появлению камней в почках, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может стать причиной образования камней в почках у человека.
Питерские заметки 11:07
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Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
РИА Новости 22 октября в 09:31
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Авто
Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya
На автосалоне в Токио представлен электрический кроссовер Nissan Ariya. В будущем он будет доступен и для российских покупателей.
Aobe.ru 15:09
Киберспорт
Shroud объявил о переходе на Mixer
Майк shroud Гржесик покинул Twitch и перешел на стриминговую платформу Mixer.
CyberSport.ru 13:24
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском 06:55
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59