Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Общество
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
РИА Новости 11:06
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:31
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Армия и оружие
«Сорвали график»: Западные СМИ о прилёте российских Ту-160 в ЮАР
Военное обозрение 01:05
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
РИА Новости 06:46
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Общество
Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Общество
Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев
Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Lenta.ru 08:15
Экономика
В ПФР объяснили, возможна ли индексация пенсий работающих пенсионеров
В Пенсионном фонде России подсчитали сумму, которая потребовалась бы в 2020 году на индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Online47.ru 06:25
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Общество
Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет
Предсвадебные фотографии известной китайской модели-бодибилдера впечатлили пользователей сети.
Московский Комсомолец 05:52
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Футбол
Макгрегор посетил матч ЦСКА – «Ференцварош»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор присутствует на матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».
ProstoProSport 13:24
Футбол
«Трабзонспор» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги Европы
Турецкий "Трабзонспор" и российский "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 13:49
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Общество
Столичная мэрия согласовала «Русский марш» в районе Люблино
В этом году на "Русский марш" тоже было подано две заявки. Вторую столичная мэрия отклонила.
Эхо Москвы 13:03
Экономика
ЦБ обнаружил случаи манипулирования акциями «Мечела» и «Иркутскэнерго»
Центробанк выявил факты манипулирования обыкновенными и привилегированными акциями «Мечела» и обыкновенными акциями «Иркутскэнерго».
Ведомости 12:57
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04