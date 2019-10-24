Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Акции «Сургутнефтегаза» дорожают третий день подряд

DP.RU05:32

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 25% за три дня

Ведомости04:27

«Сургутнефтегаз» обновил максимум с августа 2006 года

Finam.Ruвчера в 05:16

Акции «Сургутнефтегаза» аномально растут третий день, обновляя максимумы с 2006 года

ПРАЙМ04:25

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост третий день подряд

РБК05:05

Рост акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже достигал почти 10% в отсутствие новостей

ТАСС04:36

В «Сургутнефтегазе» отказались комментировать взлет котировок

Интерфаксвчера в 04:27
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Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Газета.Ru вчера в 06:46
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Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

В МИДе заявили, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.
Российская газета 09:38
Политика

Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ

В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Политика

В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Газета.Ru 09:24
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РИА Новости 05:29
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Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Общество

«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Происшествия

Сбитые машиной женщины скончались в больнице

Saratovnews 02:31
Происшествия

В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Гаджеты

В Intel рассказали о нехватке собственных процессоров для потребителей

О своих результатах компания Intel рассказывает в ходе проведения квартальной отчётной конференции.
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Грузовик со сжатым кислородом перевернулся на юго-востоке Москвы

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате машина перевернулась возле дома 103 на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Армия и оружие

США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
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В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
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В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

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Малахов назвал цены на эскорт-услуги популярных блогерш

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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.
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