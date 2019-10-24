Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Происшествия
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца
Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
В МИДе заявили, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Политика
В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу и установил рекорд НХЛ
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен про Трампа
Секретная служба США в 2018 году допросила Маршалла Брюса Мэтерса, больше известного как рэпер Эминем.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Общество
В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях", где его строят для Военно-морского флота России.
Единоборства
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Общество
«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже
Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Происшествия
Сбитые машиной женщины скончались в больнице
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
Гаджеты
В Intel рассказали о нехватке собственных процессоров для потребителей
О своих результатах компания Intel рассказывает в ходе проведения квартальной отчётной конференции.
Происшествия
Грузовик со сжатым кислородом перевернулся на юго-востоке Москвы
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате машина перевернулась возле дома 103 на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Общество
Малахов назвал цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Футбол
Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.