Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Крупнейшая нефтегазовая компания страны со штаб-квартирой в ХМАО поставила рекорд по росту акций
URA.Ru23 октября в 15:57
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Политика
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Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября
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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
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Московский Комсомолец вчера в 08:01
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Motorsport.com Россия 23 октября в 16:55
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Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости вчера в 14:47
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Впервые зафиксировано рождение нового элемента
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Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Происшествия
Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина
В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском вчера в 06:55
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В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»
Lenta.ru вчера в 02:56
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Происшествия
Шестнадцать человек приговорили к смерти за сожжение школьницы
Lenta.ru вчера в 08:30
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
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Информ Полис online вчера в 23:01
Футбол
Войчех Щенсны: «Крыховяк — лучший игрок на планете»
Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается).
Спорт-Экспресс 00:45
Экономика
Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России
Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.
РБК вчера в 17:01
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС 23 октября в 02:29
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Военное дело 22 октября в 14:24
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Гаджеты
Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11
Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Ferra вчера в 06:48
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:10
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
RT на русском вчера в 05:26
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости вчера в 07:37
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37