Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Политика
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон
Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке за ними
Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними.
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
Киберспорт
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
Политика
Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты
Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум стал гостем Ивана Урганта на ток-шоу, где в собственной лирической манере исполнил песню певицы и телеведущей реалити-шоу Ольги Бузовой «Водица».
Футбол
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы
ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Здоровье
В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест
В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Общество
В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии
Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные облили краской памятник погибшим в Донбассе защитникам Украины.
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Экономика
Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов
Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Шоу-бизнес
Венди Уильямс не разделяет всеобщее чувство жалости к Меган Маркл
Герцог и герцогиня Сассекские в настоящий момент вовлечены в судебный процесс против британских газет, которые опубликовали частную переписку Меган Маркл, предположительно, взломав телефон принца Гарри.
Политика
Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами
Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
Общество
Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.