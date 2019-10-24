Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Общество
Дания одобрила «Балтийский газопровод» раньше «Северного потока-2»
Проект получил одобрение Копенгагена до «Северного потока-2», который подавал заявку раньше.
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Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
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Общество
Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана
Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
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Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС 06:51
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 03:16
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Общество
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Наука
Папоротники и крысы: как выглядела Земля после гибели динозавров
Проанализировав находки, ученые смогли установить, что происходило на Земле в первый миллион лет после исчезновения динозавров.
МИР 24 02:17
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Политика
Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени.
РИА Новости 07:02
Происшествия
В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»
В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Известия 05:16
Культура
Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 06:52
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Телеведущая жёстко ответила Меган Маркл на жалобы о тяжёлой жизни
Откровения девушки о тяжёлой жизни в королевской семье и давлении СМИ ещё больше разозлили общественность.
News.ru 06:04
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
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Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Технологии
«Бумажный телефон» от Google поможет меньше пользоваться смартфоном
Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Происшествия
Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку
Российская газета 05:56
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти
У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области.
РБК 04:51