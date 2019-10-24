Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

РБК10:36

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«Сургутнефтегаз» обновил максимум с августа 2006 года

Finam.Ru05:16
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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