Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
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Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
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Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
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Тренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом
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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
В 14:56 мск индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2848,68 пункта.
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Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.
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