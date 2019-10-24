Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»
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Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата
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Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
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Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
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В ноябре в России запустят плацкартные вагоны с душем и холодильником
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Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
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Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Политика
В Симферополе назначен глава администрации
Как сообщалось, 30 сентября горсовет Симферополя удовлетворил заявление Натальи Маленко об отставке с поста главы администрации.
Общество
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Финансы
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Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Apple сократит объёмы выпуска iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Объёмы продаж младшей модели составили уже 12 млн экземпляров, что на 15% превышает результат iPhone XR.
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Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.