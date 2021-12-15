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Акции «Сургутнефтегаза» дорожали на 12,9% в отсутствие новостей

На торгах на "Московской бирже" в среду обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожали на 12,9% к уровню закрытия основных дневных торгов вторника (до 41,205 рубля за штуку).
Интерфакс
К 11:22 мск акции компании ускорили рост до 13,05%, до 41,49 тыс. руб. за бумагу.
ТАСС
Акции компании дорожают в отсутствие корпоративных новостей.
ТАСС
Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.
ТАСС

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Акции «Сургутнефтегаза» второй раз за последний месяц резко подорожали
Faktologia06:13
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 12,9% в отсутствие новостей
УтроNews04:36
Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене почти на 15%, до 42,25 рубля за бумагу, в отсутствие новостей
ПРАЙМ04:05
Акции «Сургутнефтегаза» дорожали на 12,9% в отсутствие новостей
Интерфакс03:40
Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже растут более чем на 11%
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