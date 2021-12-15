Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему поставок газа по "Силе Сибири 2", об этом во время общения с журналистами сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения.
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х годов.