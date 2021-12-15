Лидеры России и Китая Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки газа по «Силе Сибири — 2»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров по видеосвязи обсудили тему поставок газа по "Силе Сибири 2", об этом во время общения с журналистами сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.