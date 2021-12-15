ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» дорожали на 12,9% в отсутствие новостейНа торгах на "Московской бирже" в среду обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожали на 12,9% к уровню закрытия основных дневных торгов вторника (до 41,205 рубля за штуку).ИнтерфаксК 11:22 мск акции компании ускорили рост до 13,05%, до 41,49 тыс. руб. за бумагу.ТАСС"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России.ТАССОсновные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Сургутнефтегаза» подорожали на 12,9% в отсутствие новостейУтроNews04:36Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене почти на 15%, до 42,25 рубля за бумагу, в отсутствие новостейПРАЙМ04:05Акции «Сургутнефтегаза» дорожали на 12,9% в отсутствие новостейИнтерфакс03:40Акции «Сургутнефтегаза» резко прибавили в цене после слов министра энергетикиКомпания03:59Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже растут более чем на 11%ТАСС03:16Показать ещёОценитьПоделиться