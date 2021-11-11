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Акции «Сургутнефтегаза» дорожают на 20% при повышенных оборотах в отсутствие новостей

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают более чем на 20% в отсутствие новостей, привилегированные акции также поднимаются в цене, следует из биржевых котировок.
ПРАЙМ
Однако по итогам основной сессии в четверг привилегированные акции выросли в цене всего на 3,3%. Впрочем, объем достиг 4 млрд руб.— максимума с июля, когда компания закрыла реестр перед выплатой дивидендов.
Коммерсантъ
Как указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, «каких-либо новостных драйверов, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается».
Коммерсантъ
Компания возглавила список лидеров роста голубых фишек Мосбиржи.
Forbes

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