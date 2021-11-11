Однако по итогам основной сессии в четверг привилегированные акции выросли в цене всего на 3,3%. Впрочем, объем достиг 4 млрд руб.— максимума с июля, когда компания закрыла реестр перед выплатой дивидендов.
В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин — один из основных свидетелей по уголовному делу Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, богатейшей россиянки, вошедшей в ежегодный рейтинг Forbes.
Компания Softline намерена потратить большую часть из $400 млн, которые компания получила в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже, на приобретение порядка тридцати IT-компаний в других странах.
"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном в пятницу на ее сайте.