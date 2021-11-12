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Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже за два дня выросли на 43 процента

Акции российской нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» выросли на 43 процента за два дня, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Lenta.ru
Стремительный рост акций «Сургутнефтегаза» совпал с восстановлением котировок акций других нефтегазовых компаний.
Коммерсантъ
Однако по итогам основной сессии в четверг привилегированные акции выросли в цене всего на 3,3%. Впрочем, объем достиг 4 млрд руб.— максимума с июля, когда компания закрыла реестр перед выплатой дивидендов.
Коммерсантъ
Котировки компании снижаются в отсутствии корпоративных новостей.
ТАСС

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