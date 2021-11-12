Lenta.ruАкции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже за два дня выросли на 43 процентаАкции российской нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» выросли на 43 процента за два дня, свидетельствуют данные Мосбиржи.Lenta.ruСтремительный рост акций «Сургутнефтегаза» совпал с восстановлением котировок акций других нефтегазовых компаний.КоммерсантъОднако по итогам основной сессии в четверг привилегированные акции выросли в цене всего на 3,3%. Впрочем, объем достиг 4 млрд руб.— максимума с июля, когда компания закрыла реестр перед выплатой дивидендов.КоммерсантъКотировки компании снижаются в отсутствии корпоративных новостей.ТАССЧитать далееСвернутьFaktologiaFaktologiaГазета.RuРБК ИнвестицииНародные новостиOilCapital.ruПодробнее о событии«Башнефть» подтверждает нацеленность на среднесрочный ростПРАЙМ09:46Акции самой прибыльной компании России выросли почти на 20% без видимых причинForbesвчера в 12:43Акции «Сургутнефтегаза» за два дня выросли на 45%РБК Инвестиции06:12«Сургутнефтегаз» феноменально вырос на ровном местеExpert.ru05:48«Сургутнефтегаз» резко подорожал на бирже без видимых причинКоммерсантъвчера в 13:54Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже за два дня выросли на 43 процентаLenta.ru08:16Взлет котировок «Сургутнефтегаза» на 20% лучше использовать для фиксации прибыли - экспертFinam.Ruвчера в 11:35Показать ещёОценить8Поделиться