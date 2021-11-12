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Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже за два дня выросли на 43 процента

Днем 8 ноября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» взлетели на 21,72 процента до 49 рублей за бумагу.
Lenta.ru
В четверг обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" росли в цене на 20%, на закрытие четверга рост слегка сократился и акции закрылись на отметке 40,255 рубля.
ПРАЙМ
Стремительный рост акций «Сургутнефтегаза» совпал с восстановлением котировок акций других нефтегазовых компаний.
Коммерсантъ
Объем торгов составляет 11,5 миллиарда рублей.
ПРАЙМ

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