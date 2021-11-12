В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

В четверг в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.