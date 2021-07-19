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Акции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%

К 10:05 привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» подешевели до 39,34 рубля.
Компания
К 10:15 мск акции замедлили падение и торговались по 39,525 рубля за бумагу (-13,81%).
ТАСС
Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,7 рубля на обыкновенную и 6,72 рубля на привилегированную акции.
ТАСС
Котировки снижаются на фоне отсечки по дивидендам за 2020 год.
ТАСС

Подробнее о событии

Акции «Сургутнефтегаза» упали на 15 процентов

ФедералПресс08:41

Привилегированные акции «Сургутнефетегаза» обвалились на 15 %

Финтолк08:31

Лучше рынка: «Транснефть»

Expert.ru17:00

«Префы» «Сургутнефтегаза» на Мосбирже снижаются более чем на 15%

ТАСС03:31

Негативный внешний фон подыгрывает «медведям» - в лидерах снижения «префы» «Сургута»

Finam.Ru03:18

Акции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%

Компания03:11

Отсечки по дивидендам привели к падению стоимости акций Сургутнефтегаз

Neftegaz.ru05:36
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Министр туризма Турции Эрсой допустил закрытие страны из-за распространения штамма дельта

Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости06:39