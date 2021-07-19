КомпанияАкции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%К 10:05 привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» подешевели до 39,34 рубля.КомпанияК 10:15 мск акции замедлили падение и торговались по 39,525 рубля за бумагу (-13,81%).ТАССАкционеры "Сургутнефтегаза" на годовом общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,7 рубля на обыкновенную и 6,72 рубля на привилегированную акции.ТАССКотировки снижаются на фоне отсечки по дивидендам за 2020 год.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Сургутнефтегаза» упали на 15 процентовФедералПресс08:41Привилегированные акции «Сургутнефетегаза» обвалились на 15 %Финтолк08:31Лучше рынка: «Транснефть»Expert.ru17:00«Префы» «Сургутнефтегаза» на Мосбирже снижаются более чем на 15%ТАСС03:31Негативный внешний фон подыгрывает «медведям» - в лидерах снижения «префы» «Сургута»Finam.Ru03:18Акции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%Компания03:11Отсечки по дивидендам привели к падению стоимости акций СургутнефтегазNeftegaz.ru05:36Показать ещёОценить2Поделиться