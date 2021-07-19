КомпанияАкции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%К 10:05 привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» подешевели до 39,34 рубля.КомпанияИзменение котировок произошло на фоне дивидендной отсечки за прошлый год.ФедералПресс-> Скорость закрытия дивидендного гэпа во многом будет зависеть от дивидендов по итогам 2021 года, которые в первую очередь определяются курсом доллара к рублю на конец года.Finam.RuДивиденд по итогам прошлого года составил 6,72 руб. на акцию.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииДивиденды на преф «Сургутнефтегаза» за 2021 год ожидаются в диапазоне 1,7-3,5 рубляFinam.Ru10:40Акции «Мечела» на Мосбирже падают на 5% на новостях о возможном закрытии завода «Москокс»ТАСС10:54Акции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%Компания03:11Привилегированные акции «Сургутнефетегаза» обвалились на 15 %Финтолк08:31Отсечки по дивидендам привели к падению стоимости акций СургутнефтегазNeftegaz.ru05:36Акции «Сургутнефтегаза» упали на 15 процентовФедералПресс08:41Показать ещёОценить2Поделиться