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Акции «Сургутнефтегаза» на старте торгов подешевели на 14%

К 10:05 привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» подешевели до 39,34 рубля.
Компания
Изменение котировок произошло на фоне дивидендной отсечки за прошлый год.
ФедералПресс
-> Скорость закрытия дивидендного гэпа во многом будет зависеть от дивидендов по итогам 2021 года, которые в первую очередь определяются курсом доллара к рублю на конец года.
Finam.Ru
Дивиденд по итогам прошлого года составил 6,72 руб. на акцию.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Дивиденды на преф «Сургутнефтегаза» за 2021 год ожидаются в диапазоне 1,7-3,5 рубля

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