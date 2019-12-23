Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это новый рекорд, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2006 г. – 50,47 руб. за бумагу.
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Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
В России проходят учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Армия и оружие
Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску
Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
Экономика
ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Политика
В январе подпишут соглашение о строительстве газопровода «EastMed»
Соглашение по газопроводу «EastMed» будет подписано в Афинах 2 января 2020 года.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Общество
«МегаФон» предлагает бесплатный роуминг в 130 странах мира
«МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking заключили соглашение, которое обеспечит абонентам российского оператора бесплатный роуминг в 130 странах мира.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Происшествия
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Биатлон
Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России
По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Екатерина Климова считается одной из самых сексуальных актрис отечественного кинематографа.