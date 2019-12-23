Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это новый рекорд, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2006 г. – 50,47 руб. за бумагу.
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Котировки «Сургутнефтегаза» взлетели выше 50 рублей за акцию впервые с весны 2006 года

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Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку

РБК07:36

Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже обновили исторический максимум

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«Сургутнефтегаз» обновил исторический максимум на Мосбирже

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Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Ведомости07:55

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года

Rambler News Service07:21

Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум в отсутствие новостей

Forbes08:26
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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
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На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
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В январе подпишут соглашение о строительстве газопровода «EastMed»

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РИА Новости вчера в 05:51
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Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
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Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

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