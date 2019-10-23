Экономика
РБКАкции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
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Здоровье
В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы
В поступившей на склад челябинского предприятия «Южурал-Торг» колбасе обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС).
РБК вчера в 06:02
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Экономика
Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru вчера в 22:04
Политика
Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами
Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
Вести.Ru вчера в 11:35
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv вчера в 10:04
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Космос
Китайцы клонируют возвращаемые ракеты Илона Маска за два года
Многоразовые ракеты-носители пока использует только SpaceX Илона Маска — после запуска первая ступень Falcon 9 и Falcon Heavy возвращается на Землю.
Вести.Хайтек вчера в 11:16
Общество
Елену Малышеву госпитализировали в больницу
Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
УтроNews вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия
Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии
РЕН ТВ вчера в 14:40
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
Менее чем за две недели до боя Атлетическая комиссия штата Невада назначила его рефери и судей.
Чемпионат вчера в 18:04
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 15:48
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ 22 октября в 09:42
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Политика
В Сочи начинается первый в истории саммит «Россия – Африка»
Мероприятие пройдет под сопредседательством президентов РФ и Египта Саммит "Россия – Африка" стартует в Сочи 24 октября.
SM News вчера в 21:25
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ вчера в 00:42
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Генерал оценил оборону Крыма после полета B-52 над Черным морем
РЕН ТВ вчера в 07:38
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском вчера в 16:35
Общество
Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП
Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год.
Коммерсантъ вчера в 22:32
Спорт
Паралимпийская чемпионка из Бельгии выбрала эвтаназию
Добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии победительница Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт, 23 октября сообщает The Guardian.
Красная весна вчера в 18:20