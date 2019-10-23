Экономика

РБКРБКАкции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
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Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза»

Интерфаксвчера в 12:56

Акции «Сургутнефтегаза» ускорили рост до 15% в отсутствие новостей

ТАССвчера в 11:14

Акции «Сургутнефтегаза» пробили 13-летний максимум. Никто не знает почему

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URA.Ruвчера в 15:57

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Акции «Сургутнефтегаза» растут без новостей

Finam.Ruвчера в 10:22

Рынок акций РФ закрылся ростом на импульсе от «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМвчера в 13:14
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В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

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Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
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Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
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Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
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Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
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Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv вчера в 10:04
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
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Китайцы клонируют возвращаемые ракеты Илона Маска за два года

Многоразовые ракеты-носители пока использует только SpaceX Илона Маска — после запуска первая ступень Falcon 9 и Falcon Heavy возвращается на Землю.
Вести.Хайтек вчера в 11:16
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Елену Малышеву госпитализировали в больницу

Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
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Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии

РЕН ТВ вчера в 14:40
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Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

Менее чем за две недели до боя Атлетическая комиссия штата Невада назначила его рефери и судей.
Чемпионат вчера в 18:04
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 15:48
Армия и оружие

В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
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Экономика

ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ 22 октября в 09:42
Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
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Политика

В Сочи начинается первый в истории саммит «Россия – Африка»

Мероприятие пройдет под сопредседательством президентов РФ и Египта Саммит "Россия – Африка" стартует в Сочи 24 октября.
SM News вчера в 21:25
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ вчера в 00:42
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

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Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
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Генерал оценил оборону Крыма после полета B-52 над Черным морем

РЕН ТВ вчера в 07:38
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Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском вчера в 16:35
Общество

Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП

Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут перенести на 2021 год.
Коммерсантъ вчера в 22:32
Спорт

Паралимпийская чемпионка из Бельгии выбрала эвтаназию

Добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии победительница Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт, 23 октября сообщает The Guardian.
Красная весна вчера в 18:20
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