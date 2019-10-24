23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

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