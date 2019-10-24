Экономика

РБКРБКАкции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
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Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

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Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум с августа 2006 года

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Рынок акций РФ закрылся ростом на импульсе от «Сургутнефтегаза»

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Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
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В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
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Прокуратура города Москвы сообщает о том, что по факту отравления наркотическими препаратами арестантов СИЗО-1 («Матросская Тишина») возбуждены уголовные дела по статьям халатность и сбыт наркотических средств.
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В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
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В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
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