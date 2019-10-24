Экономика
РБКАкции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
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Футбол
Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Политика
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Экономика
Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года.
Общество
Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу ситуации с дагестанцами, поджидающими его на выходе из отеля.
Космос
Специальный корабль для космических туристов построят в России
В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
Кино
Рэперша Карди Би снимется в девятой части «Форсажа»
К актёрскому составу фильма «Форсаж 9» присоединилась хип-хоп исполнительница, актриса и звезда соцсетей Карди Би.
Происшествия
По факту отравления в «Матросской Тишине» возбудили дело
Прокуратура города Москвы сообщает о том, что по факту отравления наркотическими препаратами арестантов СИЗО-1 («Матросская Тишина») возбуждены уголовные дела по статьям халатность и сбыт наркотических средств.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Единоборства
Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди
Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» во время группового этапа Лиги Европы по футболу.
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Политика
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Происшествия
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Общество
Эксперт: железнодорожные операторы не «уведут» грузовой парк из РФ
Главы 14 крупнейших операторских компаний, управляющих более чем 600 000 вагонов, просят отменить решение о переводе всех российских вагонов на кассетные подшипники с 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.