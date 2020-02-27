Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10%

Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10%

Интерфакс08:23

Акции российских компаний массово дешевеют

News.ru08:55

Рынки ускорили падение из-за коронавируса

Finam.Ru08:32

Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

ПРАЙМ08:42

Евро - по 72 рубля, а РТС - ниже 1400 пунктов. Коронавирус продолжает опускать нацвалюту и биржевые индексы

Интересант08:45

Индекс РТС на Московской бирже резко снизился

Свободная Пресса08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:10, Ашберн

Комментарии

Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Армия и оружие

Стало известно об убитых турками сирийских военных

Во время атаки турок по позициям сирийской армии вблизи города Тель-Абьяд было убито несколько военных.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Биатлон

Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
RT на русском 08:50
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Хоккей

Емелин: «„Авангард“ подходит к первой игре плей-офф в приподнятом настроении»

Команда подходит к первой игре в приподнятом настроении.
Sport24.ru 05:15
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы

В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Мой Брянск 08:04
Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»

Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Что происходит 05:59
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Интерфакс 05:17
Политика

Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Коммерсантъ 02:25
Общество

Правительство определило кураторов нацпроектов

Определены вице-премьеры—кураторы национальных проектов, следует из информации на сайте правительства.
Коммерсантъ 08:00
Футбол

В Италии футболист заразился коронавирусом

Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Нева Спорт 07:42
Политика

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
RT на русском 07:08
Наука

Древние люди пережили извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Как сообщает МедиаПоток, исследование показало, что люди поселились на севере Индостана порядка восьмидесяти тысяч лет назад и оставались там как минимум сорок тысяч лет.
МедиаПоток вчера в 08:33
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия

Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине

Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 08:32
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил порядок сдачи анализа на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, что пройти диагностику на наличие коронавируса COVID-19 может каждый россиянин.
Вечерняя Москва вчера в 21:39
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения ЕСПЧ, постановившего выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан страны в 2006 году.
РИА Новости 08:55
Политика

Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа

В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 08:47
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Культуромания 02:24
Происшествия

Россиянин напал на таксиста из-за отсутствия детского кресла

Lenta.ru 08:37
Общество

На въезде в Челябинск появился указатель «Город Ад»

"Зеленая Альтернатива" меняет названия географических точек, экологическая обстановка в которых уже давно носит критичный характер.
Доступ1 06:40
Экономика

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 06:58
Политика

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Газета.Ru 08:15
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Происшествия

В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина

Екатеринбург в интернете 06:11
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Экономика

AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru 25 февраля в 19:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное