Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
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Путин счел странным отказ Японии выдавать визы крымчанам
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Экспертизу прошли пять марок льняной каши, которая не требует варки: Doctor Len, "ВкусВилл", "Масляный король", Vitavinco, "МясновЪ буфет".
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Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.
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Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
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«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», — цитирует Путина агентство.
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Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
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Путин предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие.
Life.ru 06:18
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
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Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Технологии
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
Директор флорентийской Галереи Уффици Айке Шмидт ознакомился на V Восточном экономическом форуме с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция".
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Происшествия
В Новосибирске заведено дело из-за избиения росгвардейцем прохожего
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) сотрудником Росгвардии.
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Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
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ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB
Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26