Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава «Сургутнефтегаза» объяснил, с чем связан рост акций компании

ПРАЙМ04:47

Богданов обвинил спекулянтов в скачке цен на акции «Сургутнефтегаза»

Ведомости05:29

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Интерфакс04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Суть событий вчера в 12:14
Политика

Путин счел странным отказ Японии выдавать визы крымчанам

Москва находит странным то, что Япония не выдает визы жителям Крыма, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

Клопс 05:52
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Sibnet Новости вчера в 22:53
Здоровье

В Росконтроле проверили льняную кашу, названы лучшие марки

Экспертизу прошли пять марок льняной каши, которая не требует варки: Doctor Len, "ВкусВилл", "Масляный король", Vitavinco, "МясновЪ буфет".
Южный Федеральный 04:00
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.
РИА Новости 06:01
Общество

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Политика

Путин объявил о запуске ипотеки под два процента годовых

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», — цитирует Путина агентство.
Lenta.ru 04:03
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold поступил в продажу

The GEEK 02:42
Политика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском 04:12
Происшествия

Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином

Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru 04:40
Политика

Путин предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие.
Life.ru 06:18
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Музыка

Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске

C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Транспорт

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Технологии

Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости

Директор флорентийской Галереи Уффици Айке Шмидт ознакомился на V Восточном экономическом форуме с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция".
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Новосибирске заведено дело из-за избиения росгвардейцем прохожего

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) сотрудником Росгвардии.
Аргументы и Факты 05:48
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика

В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости вчера в 13:30
Гаджеты

ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB

Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия

В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сургутнефтегаз
Российская компания
Одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. По данным журнала «Эксперт» занимала 8 место по объёмам выручки в 2017 году среди российских компаний. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз». Компания зарегистрирована в Сургуте, где находится её штаб-квартира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное