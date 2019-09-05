Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
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Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Гаджеты
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 получил 300-герцовый экран
Компания ASUS показала в рамках выставки IFA 2019 новую версию ноутбука ROG Zephyrus S GX701, представленного в начале этого года.
Megaobzor.com 04:47
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Здоровье
Ваныкинская больница Тулы получит новый компьютерный томограф
По словам главного врача, прибор доставят в Тулу в конце октября, далее пройдет процесс сборки, наладки, обучения персонала.
Тульские СМИ 06:22
Происшествия
Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье
Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области.
РИА Новости 08:40
Армия и оружие
Узбекские и таджикские военные проведут учения под Наманганом
Sputnik Узбекистан вчера в 21:55
Кино
Андрей Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке
Как рассказали «Афише Daily» представители кинокомпании Hype Film, которая займется производством картины, это будет история о благополучном, состоятельном человеке средних лет.
Афиша Daily 07:36
Футбол
Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Политика
Абэ подарил Путину старинную гравюру
Москва-Баку.ru 07:46
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Прививку от гриппа лучше не делать при тяжелых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезнях эндокринной системы и на первом триместре беременности — могут быть осложнения.
Вечерняя Москва вчера в 10:18
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика
Борис Джонсон назвал дату досрочных выборов
Под «сдачей в плен» Джонсон имел в виду намерение парламента взять в свои руки, фактически же вообще «замылить» Brexit, после того как большинство депутатов намерено вновь перенести дату выхода королевства из ЕС с 31 октября на более поздний срок и заблокировать саму возможность Brexit без сделки с Брюсселем.
Царьград вчера в 11:00