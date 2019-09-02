Экономика
РБКАкции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
В результате роста цен на акции выросла и капитализация компании: на 12:38 мск она составляла (с учетом привилегированных акций) 1,611 трлн руб. Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
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Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
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Мойка78 02:16
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Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
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Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру провести проверку в связи с задержанием Азара
Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.
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В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
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В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
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Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.
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Политика
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RT на русском 04:54
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс вчера в 01:25
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3 сентября - день рождения певицы Татьяны Котовой, которую все знают как «Мисс Россия - 2006» и одну из блондинок «ВИА Гры».
Телепрограмма 08:08
Политика
Путин проведет переговоры с Додоном
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Власти Москвы подобрали шесть новых площадок для реновации
Власти Москвы подобрали шесть дополнительных стартовых площадок в разных районах города для программы реновации жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
РИА Новости 06:17
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
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Газета.Ru 02:57
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Политика
На Украине сложилась катастрофическая ситуация с углем
Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о том, что в стране наблюдается «катастрофическая ситуация» с угольным топливом.
Подмосковье Сегодня 03:11
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
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Комличенко не перейдет в другой клуб в летнее трансферное окно
Отмечается, что 24-летний форвард точно останется в команде до зимнего трансферного окна.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00