В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.

«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

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