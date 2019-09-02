Экономика
Ведомости«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:18, Вашингтон
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Авто
Седан Aurus станет моноприводным
Вес бронированного седана варьируется от 5420 до 5620 кг, а лимузина — от 6340 до 6540 кг.
Автоновости дня 04:15
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Наука
В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 вчера в 04:16
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Футбол
Эриксен: «Хотел бы сам управлять карьерой, как в Football Manager»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мыслями о том, что ему так и не удалось сменить клуб во время летнего трансферного окна.
Бомбардир.ру 08:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками
Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
Wday.ru 01:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Здоровье
Сотрудники службы скорой помощи в Челябинске заявили о массовых увольнениях из-за низких зарплат
Сотрудники службы скорой помощи в Челябинске рассказали о массовых увольнениях и низких зарплатах.
Росбалт 11:13
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Космос
ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки
Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58