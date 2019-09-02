Экономика

ВедомостиВедомости«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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