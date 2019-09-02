Экономика
ВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
Котировки «Сургутнефтегаза» растут более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика
Турция допустила покупку дополнительных ЗРК С-400
Росбалт вчера в 16:31
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание журналиста Азара
Столичный уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, из-за чего его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире.
Московский Комсомолец 05:52
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00
Технологии
Veon будет покупать активы и технологии вне телекома
Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.
Ведомости 05:39
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Интернет
Приложение Zao делает из китайцев голливудских звезд
Чтобы попасть в кино, нужно загрузить селфи, программа обработает отрывок из фильма и заменит лицо известного актера на лицо пользователя.
Авторадио 07:47
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Гаджеты
Опубликованы первые фотографии Samsung Galaxy M30S
Новый смартфон южнокорейской компании Samsung будет официально представлен 18 сентября.
Экономика сегодня 04:23
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Футбол
«Палмейрас» уволил тренера Сколари
Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.
Вести.Ru 05:39
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Гаджеты
Обновленный iPhone XR появился в Geekbench
Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
The GEEK 02:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59