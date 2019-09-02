Котировки «Сургутнефтегаза» растут более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

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