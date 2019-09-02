Экономика
РБКАкции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
В результате роста цен на акции выросла и капитализация компании: на 12:38 мск она составляла (с учетом привилегированных акций) 1,611 трлн руб. Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда вчера в 16:20
Экономика
Продажи электромобилей в мире упали впервые в истории
Мировые продажи электромобилей в июле упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок, свидетельствуют данные Sanford C.Bernstein.
Интерфакс вчера в 04:00
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
В память жертв Беслана в Северной Осетии состоится крестный ход
REGNUM вчера в 02:31
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 02 сентября в 08:50
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru вчера в 07:56
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 21:39
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Мэр Лондона Садик Хан имел неосторожность высказаться по поводу отмененного визита президента США в Польшу, за что и поплатился в итоге.
Российская газета вчера в 18:56
Происшествия
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 15:32
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Футбол
Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма
Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
Матч ТВ вчера в 22:53
Экономика
VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке
Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.
Финмаркет вчера в 09:33
Армия и оружие
Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке
Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.
ФАН вчера в 13:06
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Политика
На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры
Генпрокуратура России открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 22:26
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service вчера в 00:20
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Экономика
«Русгидро» займется проектами по переработке золошлаковых отходов ТЭС на Дальнем Востоке
Компании подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС Дальнего Востока в качестве отходов.
ПРАЙМ вчера в 20:58