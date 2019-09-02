Экономика

РБКРБКАкции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

В результате роста цен на акции выросла и капитализация компании: на 12:38 мск она составляла (с учетом привилегированных акций) 1,611 трлн руб. Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
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«Сургутнефтегаз» подорожал на 20% на фоне новостей о планах компании потратить триллионы

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