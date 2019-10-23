Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.
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Космос
Астрономы обнаружили следы гигантской галактики из ранней Вселенной
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Футбол
Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Армия и оружие
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Во время полета экипажи выполнили дозаправку. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Авто
Nissan может отказаться от своего бренда Datsun
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Происшествия
На озере под Калининградом расстреляли лебедей
Проводится проверка.13 октября на озере за посёлком Логвино неизвестные расстреляли семью лебедей.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
Футбол
Шейдаев может уйти из «Динамо» зимой
Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно.
Экономика
В Госдуме решили уменьшить рост единого налога для малого бизнеса
Ранее в Минэкономразвития предложили повысить сбор на 4,9%. Комитет Госдумы по бюджету и налогам включил в постановление проекта бюджета на ближайшие три года пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вменённый доход для малого бизнеса.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.