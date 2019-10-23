Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 1,8% - до 38,96 рубля, объем торгов превысил 1,08 млрд рублей. Когда позднее акции "Сургута" подорожали уже на 8%, рыночная капитализация компании превысила 1,72 трлн рублей.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
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Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов.
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