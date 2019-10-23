"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 1,8% - до 38,96 рубля, объем торгов превысил 1,08 млрд рублей. Когда позднее акции "Сургута" подорожали уже на 8%, рыночная капитализация компании превысила 1,72 трлн рублей.

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

Общество В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.

Футбол Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Политика Песков прокомментировал слова Зеленского о «нормандском формате» Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о встрече «нормандской четверки».

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 23 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Армия и оружие Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Общество Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.

Происшествия В британском графстве Эссекс обнаружены в грузовике 39 тел Полицейские британского графства Эссекс обнаружили сегодня в грузовике 39 тел, в том числе подростка.

Общество Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.