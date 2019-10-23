Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.
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Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Футбол
В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года
Коммерсантъ 01:30
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru 22 октября в 10:31
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия вчера в 06:55
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 16:14
Хоккей
Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
Известия 00:31
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости вчера в 15:05
Игры
Epic Games Store начал принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2
Магазин Epic Games Store начал принимать предзаказы на вестерн Red Dead Redemption 2. В сервисе можно приобрести три версии игры: стандартная, Special и Ultimate.
3DNews 01:33
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал об изменах жене с Екатериной Климовой
Российский актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о перипетиях своей личной жизни.
Культуромания 22 октября в 01:51
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Здоровье
Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске
Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии
Шокирующее видео нападения хищного животного на дрессировщика во время представления в Олонце появилось в социальной сети в группе «В помощь маме – Петрозаводск».
Петрозаводск говорит 00:43
Общество
В 2019 году поставки самолетов SSJ100 могут стать минимальными за семь лет
В 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должна поставить 15 новых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), что означает снижение поставок на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:46
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ вчера в 15:13
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала
Ридус вчера в 20:04
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Общество
В «Росатоме» ответили на сообщения о ввозе радиоактивных отходов
Экологи ознакомились с документами министерства экономики земли Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что с начала года в Россию стали завозить ядерные отходы.
РБК вчера в 19:40
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21