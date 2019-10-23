К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

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