Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.
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Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Авто
АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.
Tvoe-avto.com вчера в 13:09
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Pravda.Ru 05:22
Политика
CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Экономика
Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Политика
В Германии прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Сирии
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил о намерении Германии обсудить с европейскими партнерами договоренность президентов РФ и Турции касательно Сирии.
Журналистская правда 09:20
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Происшествия
Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой
Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
Известия 07:35
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 21 октября в 04:07
Политика
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском вчера в 11:15
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Политика
Приказа не видел – сообщили по телефону: в ГПУ уволили прокурора по спецрасследованиям
«Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении», — заявил он, отметив, что намерен обжаловать решение, так как уволен он был «своевольно и незаконно».
Новостной фронт 10:43
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу
Ранее украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 10:07
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области опубликовал РЕН ТВ .
Znak.com вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода
Актриса признается, что уже просто устала оправдываться, а после развода, наконец, почувствовала себя свободной.
Bimru.ru 05:32
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34