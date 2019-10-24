Капитализация компании составила чуть более 1,5 трлн руб. Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

Общество Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.

Общество Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.

Происшествия Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Общество ФСБ провела выемку документов в Минлесхозе Красноярского края В Рослесхозе уточнили, что проверка проходила во взаимодействии с Минприроды России, прокуратурой Красноярского края, ФСБ и МВД.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Шоу-бизнес Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Армия и оружие Российскую военную базу задумали создать в Африке Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Политика Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Армия и оружие Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Гаджеты Intel представила процессоры Tremont Корпорация Intel официально представила процессоры Tremont, которые являются следующей итерацией Atom.

Экономика Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.

Происшествия Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".