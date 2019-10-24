Капитализация компании составила чуть более 1,5 трлн руб. Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

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