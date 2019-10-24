Экономика
РБКАкции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд
Капитализация компании составила чуть более 1,5 трлн руб. Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Авто
Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар
На этапе Gran Turismo World Tour в Токио состоялась премьера первого виртуального суперкара Jaguar для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.
Motor 05:12
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Происшествия
Самолет из Антальи вынужденно сел в Самаре из-за непогоды
Лайнер авиакомпании AzurAir, летевший из Антальи в Оренбург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самары Курумоч из-за плохой погоды в аэропорту назначения.
РБК 05:25
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 04:30
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вывезла сына в Париж на заработки
Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч уже не первый год трудится как взрослый мужчина.
Millionaire.ru 04:20
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста
Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
ТАСС 04:22
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 04:02
Авто
В России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей
Согласно опубликованному исследованию сайта «Авито Авто», в России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей, что на 9% больше, чем в 2018 году.
Tvoe-avto.com 05:01
Происшествия
В Саратове возле администрации ночью бегал кабан
В Заводском районе Саратова между жилых домов бегал кабан.
Четвертая Власть 01:40
Единоборства
Дагестанцы ожидали Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
Следственный комитет начал проверку. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба брата — граждане Украины.
Lenta.ru 04:57
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
RT на русском 03:53
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 07:52
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 02:31
Общество
Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы
В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.
REGNUM 03:18