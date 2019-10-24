Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу. Резкий рост начался накануне: за день бумаги подорожали на 9,4% – с 36,73 до 40,17 руб. за штуку.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

РБК10:36

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум с августа 2006 года

ТАСС05:49

Крупнейшая нефтегазовая компания страны со штаб-квартирой в ХМАО поставила рекорд по росту акций

URA.Ruвчера в 15:57

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили рост

DP.RU05:08

В «Сургутнефтегазе» отказались комментировать взлет котировок

Интерфакс04:27

«Сургутнефтегаз» обновил максимум с августа 2006 года

Finam.Ru05:16

Рынок акций РФ закрылся ростом на импульсе от «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМвчера в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:46, Ашберн
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 07:07
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Происшествия

На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя

Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице.
ТАСС 20:53
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости 21:05
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество

В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков

Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Армия и оружие

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Политика

Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
Вести.Ru 15:43
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Единоборства

Менеджер Волкова назвал варианты замены на бой UFC в Москве

Поединок должен был состояться 9 ноября в Москве, но был отменен из-за проблем бразильца со здоровьем.
Спорт-Экспресс 22 октября в 06:42
Кино

В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены

В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру 04:30
Космос

Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru 15:36
Технологии

Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер

Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb 15:21
Космос

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Гаджеты

В России стартуют продажи Sony Xperia 5

Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK вчера в 09:23
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова трогательно поздравила маму с днем рождения

Вчера, 23 октября, известная актриса, экс-супруга Владимира Машкова Елена Шевченко отметила день рождения.
Летидор 02:34
Общество

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 18:27
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле текущего года.
Вести.Ru 06:05
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Здоровье

В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест

В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное