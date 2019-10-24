Экономика
DP.RUАкции «Сургутнефтегаза» продолжили рост
Акции "Сургутнефтегаза" продолжили рост в четверг, 24 октября, после взлета накануне. По данным Московской биржи, по состоянию на 12:00 акции компании торгуются на уровне 41,89, рост составил 4,28%.
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Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).
ГЛАС.RU 22 октября в 12:10
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Футбол
Комментатор Орлов объяснил свои слова про Шомуродова
Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
ProstoProSport 03:20
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Group-IB: Три пиратских провайдера видеоконтента для России и СНГ ликвидированы
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила о ликвидации Moonwalk CDN (Content Delivery Network), одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, которая привела к закрытию еще двух ведущих CDN — HDGO и Kodik, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:08
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:55
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Lenta.ru 06:17
Политика
Вице-премьер Украины: «Европа всегда переоценивала Россию»
«Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня», опубликованному сегодня, 25 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
REGNUM 06:18
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк выложили фото актрисы с больным раком ребенком
Родственники Анастасии Заворотнюк прервали молчание — на странице в поддержку онкобольной раком актрисы в Instagram появилась фотография звезды, которая сидит рядом с ребенком, у которого диагностировали рак.
Мойка78 06:18
Происшествия
МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины
МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения, которые сняли нападение женщины — бывшего кассира банковского отделения с подельниками на ювелирные магазины Санкт-Петербурга.
РБК 03:40
Кино
Быков объяснил замысел нового фильма «Сторож»
Российский режиссер Юрий Быков объяснил замысел своего нового фильма «Сторож».
Культуромания вчера в 04:36
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика
В США прокомментировали полет Ту-160 в ЮАР
Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика
Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе
16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce
Руководители японского автомобильного концерна Toyota представили в рамках проведения международного автомобильного салона в Токио обновленный роскошный минивэн GranAce.
Car.ru 23 октября в 12:38