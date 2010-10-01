Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» продолжили дорожать четвертую сессию подряд

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Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром в понедельник продолжили ралли, начавшееся без новостей в прошлую среду. Их цена обновила максимум с мая 2006 года и нацелилась на исторический пик. К 10:16 они дорожали на 4,6%, до 48,74 рубля, объем торгов превысил 1,627 млрд рублей.
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Акции «Сургутнефтегаза» продолжили дорожать четвертую сессию подряд

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