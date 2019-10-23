Экономика
ИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.
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Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Газета.Ru вчера в 05:59
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС 13:09
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Армия и оружие
США вывели из Афганистана 2 тыс. военных
Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Взгляд.ру 21 октября в 09:36
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Политика
Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
ТАСС 15:31
Общество
Ученые объяснили причины симпатии женщин к психопатам
Женщины испытывают симпатию к «плохим парням» из-за их спокойного и уверенного поведения.
Вечерняя Москва вчера в 01:40
Общество
МВД потребовало заблокировать статью о кетамине в издании Baza
МВД попросило Роскомнадзор заблокировать «Репортаж из кетаминового транса» в издании Baza. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».
Афиша Daily 13:40
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Евразия Daily вчера в 14:22
Политика
Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
RT на русском 15:59
Наука
Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту
Популярная механика 11:40
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Космос
Маск впервые отправил твит через космос
Lenta.ru вчера в 07:42
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Автоспорт
Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко
Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.
RT на русском 16:33
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 10:07
Гаджеты
Honor 20 Lite Youth Edition: Kirin 710F SoC и тройная камера
ГЛАС.RU вчера в 13:58