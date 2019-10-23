Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей. Они обновили максимумы с апреля 2016 года и обогнали в цене привилегированные акции компании.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

Интерфакс09:49

Акции «Сургутнефтегаза» ускорили рост до 15% в отсутствие новостей

ТАСС11:14

Акции «Сургутнефтегаза» пробили 13-летний максимум. Никто не знает почему

РБК14:43

Крупнейшая нефтегазовая компания страны со штаб-квартирой в ХМАО поставила рекорд по росту акций

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Акции «Сургутнефтегаза» взлетели почти на 12%

DP.RU11:02

Акции «Сургутнефтегаза» растут без новостей

Finam.Ru10:22

Акции «Сургутнефтегаза» взлетели на 16% к максимумам с лета 2006 года

ПРАЙМ10:34
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Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
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Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
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МВД потребовало заблокировать статью о кетамине в издании Baza

МВД попросило Роскомнадзор заблокировать «Репортаж из кетаминового транса» в издании Baza. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».
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"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
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Убивший динозавров астероид превратил воды океана в кислоту

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В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
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Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
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Honor 20 Lite Youth Edition: Kirin 710F SoC и тройная камера

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