Экономика
DP.RUАкции «Сургутнефтегаза» взлетели почти на 12%
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на торгах на Московской бирже в среду, 23 октября, подорожали почти на 12%, свидетельствуют данные торгов. При этом привилегированные подорожали на 5%. Акции компании дорожают в отсутствие новостей.
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой.
Российская газета 06:11
Здоровье
Проблемы медицины в России набирают обороты
В различных исследованиях «Новых Известий» показано, что идеальной системы здравоохранения нет ни в одном регионе России.
Карелинформ вчера в 11:38
Общество
Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации
Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов.
РБК 01:00
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
Суд в Бангладеш приговорил к казни 16 человек за убийство студентки
Московский Комсомолец 03:34
Общество
Ученые опровергли пользу известного способа оздоровления
Специалисты из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии опровергли пользу популярного способа оздоровления.
ФедералПресс вчера в 01:15
Единоборства
Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на место проведения пресс-конференции в Москве.
RT на русском 05:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принес извинения Ларисе Гузеевой за насмешки
В своём YouTube-шоу Гарик Харламов относительно подробно затронул тему своих насмешек над ведущей Первого канала.
Bimru.ru 04:36
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Вечерняя Москва вчера в 19:57
Происшествия
В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 03:28
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15