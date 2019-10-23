Экономика

DP.RUDP.RUАкции «Сургутнефтегаза» взлетели почти на 12%

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на торгах на Московской бирже в среду, 23 октября, подорожали почти на 12%, свидетельствуют данные торгов. При этом привилегированные подорожали на 5%. Акции компании дорожают в отсутствие новостей.
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