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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Акции TCS Group начали расти в цене после снижения доли акций Тинькова

Рост цен на бумаги компании произошел после сообщений о том, что основатель банка Олег Тиньков сократил свою долю в TCS Group с 84% до 35%. Напомним, ранее в TCS Group приняли решение конвертировать акции класса B в акции класса A с 7 января. После этого доля Тинькова сократилась почти в 2,5 раза.В источнике
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С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
 компании на Лондонской бирже.
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