Рост цен на бумаги компании произошел после сообщений о том, что основатель банка Олег Тиньков сократил свою долю в TCS Group с 84% до 35%. Напомним, ранее в TCS Group приняли решение конвертировать акции класса B в акции класса A с 7 января. После этого доля Тинькова сократилась почти в 2,5 раза.

С чего всё началось Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных компании на Лондонской бирже. РИА Новости 7 января в 09:56