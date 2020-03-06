Расписки TCS Group (владеет Тинькофф банком) на торгах Московской биржи подешевели почти на 29%. Их стоимость составила 1053,4 рубля. Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.

Акции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии

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