Экономика
RuNews24.ruАкции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии
Расписки TCS Group (владеет Тинькофф банком) на торгах Московской биржи подешевели почти на 29%. Их стоимость составила 1053,4 рубля. Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.
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Боец ММА Мирзаев проиграл в Казахстане, у него сломана челюсть
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Гаджеты
Выход iPhone с поддержкой 5G задержится
Выход давно ожидаемого iPhone с поддержкой связи пятого поколения (5G) может задержаться из-за вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
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Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Политика
Зеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе, при этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Армия и оружие
Предатель из Донецка нашёл свою смерть: «легендарный киборг» отправился к Бандере
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Здоровье
Власти Югры опровергли сообщения о заболевшем коронавирусом ребенке
Власти Ханты-Мансийского автономного округа опровергли сообщения СМИ о том, что в столице региона выявлен ребенок, заболевший коронавирусом.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
Энергетика
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Баскетбол
«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА
"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года.
Общество
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Биатлон
Сегодня пройдёт мужская эстафета на Кубке мира в Нове-Место
Нынешний этап Кубка мира проходит в отсутствии зрителей. Сегодня состоится эстафетный день. Сразу после женщин, на старт выйдут мужчины.
Общество
Андрей Бочкарев: В Москве построят временный инфекционный медцентр по современным технологиям
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в стройкомплексе города по поручению мэра началась проработка концепции быстровозводимого медицинского центра.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Происшествия
В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера
В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Здоровье