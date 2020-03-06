Расписки TCS Group (владеет Тинькофф банком) на торгах Московской биржи подешевели почти на 29%. Их стоимость составила 1053,4 рубля. Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.

Акции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии

Происшествия Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 мая", - огласил решение судья Сергей Хомяков.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Общество Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США снизила ставку на половину процентного пункта, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Общество В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Происшествия Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.