Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruАкции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии

Расписки TCS Group (владеет Тинькофф банком) на торгах Московской биржи подешевели почти на 29%. Их стоимость составила 1053,4 рубля. Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.
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